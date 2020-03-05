Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi Filmi
Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
TRT Çocuk kanalında yayınlanan Bulmaca Kulesi'nin beyaz perde uyarlaması olan animasyon yapım Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi'ni Ahmet Erdal yönetirken, senaryosunda ise Ahmet Erdal ve Ahmet Ercan'ın imzaları bulunuyor. Filmin seslendirmelerinde ise Selay Taşdöğen, Olcay Yusufoğlu, Elif Koç ve Gökhan Erciş yer alıyorlar.
Filmimizin kahramanları Aslı, Can ve Mert, geçirdikleri bir kaza sonucu başka bir boyuta geçiş yaparlar. Bulmaca Kulesi denen yere ışınlanan gençler, burada karşılarına çıkan gizemleri çözmeye çalışır. Bu macera sırasında Aslı, Can ve Mert'in yolları kulenin koruyucusu ve mimarı olan Lugaz Efendi’nin sevimli robotu Lugit ile kesişir. Lugit’le birlikte Kulenin düşmanı Hüdaverdi’nin tuzaklarını bozan gençler, artık kuleden ayrılmaya karar verir. Hüdaverdi’nin hükmettiği tehlikeli bir bölgeye ulaşan Aslı, Can ve Mert, bu sırada Dev Kuş'un yuvasında buluşmak üzere Lugit ile ayrılır. Dev Kuş'a ve Lugit'e ulaşmak için yola koyulan gençler, kendilerini bulmacalarla dolu bir maceranın içinde bulur.
Yönetmen: Ahmet Erdal
Senaryo: Ahmet Erdal, Ahmet Ercan
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
Yapımcı Firma: Delightfull Animasyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 74 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 25.10.2019
Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com