Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi Filmi

05.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:54

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Bulmaca Kulesi'nin beyaz perde uyarlaması olan animasyon yapım Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi'ni Ahmet Erdal yönetirken, senaryosunda ise Ahmet Erdal ve Ahmet Ercan'ın imzaları bulunuyor. Filmin seslendirmelerinde ise Selay Taşdöğen, Olcay Yusufoğlu, Elif Koç ve Gökhan Erciş yer alıyorlar.

Filmimizin kahramanları Aslı, Can ve Mert, geçirdikleri bir kaza sonucu başka bir boyuta geçiş yaparlar. Bulmaca Kulesi denen yere ışınlanan gençler, burada karşılarına çıkan gizemleri çözmeye çalışır. Bu macera sırasında Aslı, Can ve Mert'in yolları kulenin koruyucusu ve mimarı olan Lugaz Efendi’nin sevimli robotu Lugit ile kesişir. Lugit’le birlikte Kulenin düşmanı Hüdaverdi’nin tuzaklarını bozan gençler, artık kuleden ayrılmaya karar verir. Hüdaverdi’nin hükmettiği tehlikeli bir bölgeye ulaşan Aslı, Can ve Mert, bu sırada Dev Kuş'un yuvasında buluşmak üzere Lugit ile ayrılır. Dev Kuş'a ve Lugit'e ulaşmak için yola koyulan gençler, kendilerini bulmacalarla dolu bir maceranın içinde bulur.

Yönetmen: Ahmet Erdal

Senaryo: Ahmet Erdal, Ahmet Ercan

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

Yapımcı Firma: Delightfull Animasyon

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 74 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 25.10.2019



Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com