Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi? Bulgaristan nerede?
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Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi? Bulgaristan nerede?

Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi? Bulgaristan nerede?
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Bulgaristan vize istiyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar yaz, kış, tatil, eğitim, turistik gibi pek çok amaçlar ile Türk vatandaşlarının vizesiz gideceği ülkeler için herhangi bir vize işlemi olmadan yolculuk yapabilmektedirler. Ancak vizesiz ülkeler için de yolculuk yapacakların belirli gün ya da kapıda vize gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Peki, Bulgaristan vize istiyor mu?

Bulgaristan vize istiyor mu? sorusunun yanıtını sizler için derledik. Bir ülkeye giriş için vatandaşı olunan ülke ile gidilen ülke arasında imzalanan protokole göre vizesiz giriş yapmak serbest olmaktadır. Bunun yanında ise kapıda vize uygulaması ya da vize almadan girilmeyen ülkeler de bulunmaktadır.

BULGARİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Bulgaristan Türkiye'ye vize uygulayan ülkelerden biridir. Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamilleri Bulgaristan vizesine tabidir. Kısa süreli olmak şartıyla Diplomatik (Siyah), Hususi (Yeşil) ve Hizmet (Gri) pasaportu olanların ülkeye giriş yapabilmeleri için vize almalarına gerek yoktur. Ancak uzun süreli başvurular için mutlaka ilgili prosedürler yerine getirilmelidir.

Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi? Bulgaristan nerede?

Kısa süreli vize başvuruları içinde turistik, ticari, aile ziyaret ve transit vize kategorilerini barındırır. Uzun süreli başvurular ise Bulgaristan D Vize kapsamında değerlendirilir ve başvuru sahibine 90 günden uzun konaklama hakkı tanır. Kısa süreli vize türleri için yapılan başvurularda sunulması gereken şahsi, standart evraklar bulunmaktadır. Bunun yanında, başvuru sahibinin vize kategorisine ve mesleki durumuna göre ek evrak sunması gerekebilir. Yapılan başvuruların işleme alınması ve değerlendirilmesi için ilgili ülkenin tüm vize başvuru koşulları yerine getirilmelidir.

Bulgaristan'a gidişte uygulanan vize prosedürleri yerine getirilmediği takdirde başvurular ret ile sonuçlanabilir. Konsolosluk, kişilerden başvuru süreci boyunca ek evrak talebinde bulunabilir. İlgili konsolosluk birimi başvuru sahibinden hangi evrakları istiyor ise belirtilen süre içinde bu evrakların hazırlanması ve sunulması gerekir.

Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler
Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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