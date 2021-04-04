Bulgaristan genel seçimler için sandık başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgaristan genel seçimler için sandık başında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bulgaristan genel seçimler için sandık başında

Bulgaristan'da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerde, Türk kökenlilerin partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) hedefinin tekrar ülkede üçüncü siyasi güç konumuna yükselmek olduğu belirtildi.

Bulgaristan'da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerde, Türk kökenlilerin partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) hedefinin tekrar ülkede üçüncü siyasi güç konumuna yükselmek olduğu belirtildi.

Bulgaristan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde halk bugün genel seçimler için sandık başına gidiyor. Toplam 30 siyasi parti ve koalisyonun katıldığı seçimlerde, milletvekili adayları meclisteki 240 sandalye için yarışıyor. Kayıtlı 6 milyon 300 bin seçmenin bulunduğu ülkede, oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı.

Türk kökenlilerin partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı ve Bulgaristan'da Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis yaptığı açıklamada, seçimlerin normal akışında seyrettiğini belirtti. 1990 yılında ülke demokrasiye geçiş yaptıktan sonra HÖH'ün daima üçüncü siyasi güç ve kilit konumunda olduğunu kaydeden Hasan Azis, bir önceki seçimlerde aşırı sağ ırkçı partilerin gerisinde kalarak partilerinin kilit konumunu kaybettiğini ifade etti. Azis, "Maalesef 2017 yılındaki genel seçimlerde ırkçı partiler yerimizi aldılar. Oysa HÖH ile ırkçı partilerle aramızdaki fark sadece 2 bin 500 oydu. Öyle ya da böyle onlar üçüncü yeri aldılar. Bugünkü seçimlerde beklentimiz ve inancımız HÖH'ün tekrar ülkede üçüncü siyasi güç konumuna geri dönmesi. Bulgaristan'daki vatandaşlarımıza inandığımız gibi Türkiye'de yaşayan insanlarımıza da güveniyoruz. Onların desteği ile Bulgaristan'ın daha demokratik ve yaşam standartları yüksek bir bir ülke olacağına inanıyoruz" dedi.

HÖH'ün tekrar eski gücüne kavuşacağına inandığını belirten Azis, bu şekilde de parlamentoda azınlıkların hak ve hukuklarını daha etkin savunacağını düşündüğünü söyledi. - KIRCAALİ

Bulgaristan genel seçimler için sandık başında
Bulgaristan genel seçimler için sandık başında
Bulgaristan genel seçimler için sandık başında
Bulgaristan genel seçimler için sandık başında
Bulgaristan genel seçimler için sandık başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Defne Samyeli Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin İsmail Kartal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bulgaristan genel seçimler için sandık başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:10:45. #1.16#
title