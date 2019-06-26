Bulgaristan'da tarih kitaplarında komünizm tartışması

Bulgaristan Eğitim Bakanı Krasimir Vılçev, lise 2. sınıflarda okutulmak üzere hazırlanan tarih ders kitaplarında 1944-1989 yıllarındaki 45 yıllık komünist döneme ilişkin "yanlı ve çelişkili yorumlar" bulunduğu gerekçesiyle müfredatın gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Bakan Vılçev, basına yaptığı açıklamada, "Taslaklarını incelediğimiz kitaplarda, komünist rejimin kimi yanları ile ilgili olumlu izlenim yaratılırken, 'provokatif' olarak tanımlanabilecek bazı metinlere yer verilmiştir." ifadesini kullandı.

Akademisyen tarihçiler tarafından kaleme alınan, yeni eğitim öğretim döneminde 10. sınıflara okutulacak, 5 ayrı yayınevinin hazırladığı ders kitap taslaklarının içeriğini sakıncalı bulduğunu belirten Vılçev, yayıncılara konuyla ilgili yazılı öneriler yollandığını aktardı.

Vılçev, "Birçok tarih uzmanının tepkisine tanık olduk. Taslak metinlerde eski rejimin çarpıcı bazı yönleri oldukça küçümsenmiştir. 45 yıllık rejim ile ilgili temel özelliklerin daha net şekilde tanımlanması gerekiyor." diye konuştu.

- "Totaliter rejimleri kınayan tavır göstermemiz şart"

Yakın Geçmişi Araştırma Enstitüsünden tarihçi Momçil Metodiev, ülkede tartışmalara neden olan konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine geçen yıl ülkenin karanlık komünist döneminin ders kitaplarına dahil edilmesine karar verildiğini anımsattı.

Metodiev, "Komünistlerin veya Nazilerin baskıcı rejimleri söz konusu olduğunda araştırmacılar net yargı ve net veri içeren ifadeler kullanmak zorunda. Totaliter rejimleri kınayan tavır göstermemiz şart." dedi.

Yeni ders kitaplarında, Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi birinci Sekreteri ve eski Başbakan Todor Jivkov'un hazırlattığı anayasanın 1971'de halk oylaması ile kabul edildiğinin anlatıldığını aktaran Metodiev, "Komünistlerin referandum anlayışı konusunda bilgi verilmeden zorunlu olan bu referandumun halkın gerçek görüşünü yansıtmadığı anlaşılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek ve Hafıza Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hristo Hristov, "ülkenin 30 yıllık demokratikleşme sürecinde komünizm ile ilgili net yargı getirilemediğini ve yeni ders kitaplarının rejim kurbanlarının kaderiyle alay ettiğini" söyledi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Kızıl Ordusu, desteğiyle 9 Eylül 1944'te iktidara gelen komünistler ülkede 45 yıllık baskıcı bir yönetime imza atmıştı.

Rejim, Jivkov'a karşı düzenlenen kansız darbeyle 10 Kasım 1989'da devrilmişti.

Kaynak: AA