Bülent Serttaş yine gündemde! 'Didem'e bakmadı ama kızları soydu'
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Bülent Serttaş yine gündemde! 'Didem'e bakmadı ama kızları soydu'

Bülent Serttaş yine gündemde! 'Didem'e bakmadı ama kızları soydu'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bülent Serttaş yeni klibinin ilk teaserını yayınladı.

Bülent Serttaş yeni klibinin ilk teaserını yayınladı. Klibin görüntüleri tartışma yarattı. Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı sahne alınca onu izlemekten kaçınıp farklı yönlere bakmıştı. Programdaki bu görüntüler tepki çekmişti. 

Serttaş'ın henüz tamamı yayınlanmayan yeni şarkısının klibinde üstsüz kadınların yer alması ve lüks bir teknede bikinili kadınlarla dans etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

KLİBİ TEPKİ ÇEKTİ

Serttaş için "Didem'e bakmadın ama klibinde üstsüz kadın var", "Dansöze bile göz ucuyla bakmazken bu klip ne?", "Didem oynarken bakmadın üstsüz kadınlarla klip çekmişsin", "Didem'e bakmadın ama klipte kızları soydun" gibi yorumlar yapıldı.

Bülent Serttaş yeni şarkısının klibinde lüks bir villadan çıkıp tekneye gidiyor. Serttaş'ı teknede bir kadın karşılıyor ve grup dans edip eğleniyor...

Kaynak: Hürriyet

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İbo Show'da dans eden oryantal Didem'e bakamayan Bülent Serttaş, yeni klibinde üstsüz kadınları oynattı
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