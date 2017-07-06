Bülent Serttaş, Tatvan'da Konser Verdi

Şarkıcı Bülent Serttaş, Tatvan Belediyesince düzenlenen 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında konser verdi.



Bülent Serttaş, Tatvan'da sevenleriyle buluştu. Konserinde seslendirdiği şarkılarla seyircileri coşturan Bülent Serttaş, konserin coşkusunu sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak takipçileriyle paylaştı.



Konser sırasında bir ara güvenlik amacıyla sahne ile seyirciler arasına yerleştirilen bariyerlere tırmanan Serttaş, sahne dışına çıkarak şarkısını mikrofonsuz okumaya devam etti.



Konser sonrası kısa bir konuşma yapan Serttaş, kültür sanat festivallerinin önemine değinerek, konsere olan yoğun ilgiden dolayı tüm izleyicilere teşekkür etti.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy da konser sonunda sanatçıya teşekkür etti.



Bitlis İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da Serttaş'a plaket verdi.