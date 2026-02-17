Haberler

Bülent Ersoy yine yaptı yapacağını: Gold kaplama araç şaşırttı!
Ankara’da bir mekâna ihtişamlı bir araçla gelen Bülent Ersoy, dikkatleri üzerine çekti. Gold kaplama Tesla dikkat çekerken, o anlara yapılan esprili yorumlar izleyenleri güldürdü.

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Ankara’da sahne alacağı mekâna iddialı bir araçla geldi. Lüks ve gösterişli tarzıyla bilinen sanatçı, bu kez tercihiyle konuşuldu.

Gold kaplama bir Tesla ile mekân önüne gelen Ersoy için, “Gold kaplama Tesla, Elon Musk’ta bile yoktur” yorumu yapıldı.

Geceden paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, Diva’nın ihtişamlı tarzı bir kez daha adından söz ettirdi.

