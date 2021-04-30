Bülent Ersoy'un Onur Akay'a açtığı davaya ret
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Bülent Ersoy'un Onur Akay'a açtığı davaya ret

Bülent Ersoy'un Onur Akay'a açtığı davaya ret
Hürriyet - Haberler | Magazin

Akay, 2016 yılında Facebook'tan sanatçının hiçbir yerde çıkmayan erkeklik dönemine ait fotoğraflarını paylaşmıştı.

Akay, 2016 yılında Facebook'tan sanatçının hiçbir yerde çıkmayan erkeklik dönemine ait fotoğraflarını paylaşmıştı.

Kişilik haklarının saldırıya uğradığını öne süren Ersoy, Akay'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Bülent Ersoy'un avukatı, haklı olan davalarının kabulünü istedi. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davayı reddetti.

Kaynak: Hürriyet

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