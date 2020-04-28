Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
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Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Usta sanatçı Bülent Ersoy, en yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından bir de anne acısıyla sarsıldı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz, İstanbul'daki evinde vefat etti.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
28.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:09

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ölümünün ardından paylaştığı mesajla üzüntüsünü dile getiren Ersoy annesinin ölümüyle bir acı daha yaşadı.

"DİVA'MIZ ANNESİNİ KAYBETTİ"

Bülent Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, Ersoy'un annesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Acay, "Necla hanım teyzeyi kaybettik. Bülent Ersoy annesini kaybetti. Acımız çok büyük. Diva'm içim iki kere yandı" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

"NİYE ACELE ETTİN BU KADAR, SIRADA BEN VARDIM"

Bülent Ersoy yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümünün ardından "Önce dostum, sonra modacım, canım Nur'um... Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım... San'atında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen... Veee.. ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle Nur'um... Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım... "Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına" ruhun şâd, mekânın cennet olsun. Nurlar içerisinde uyu yerinde inşallah güzel gözlüm... Oya'ya (Aydoğan) da selâmımı söyle yakında görüşmek üzere bir taneciğim" paylaşımını yapmıştı. Diva, annesinin ölümüyle ikinci bir acı daha yaşadı.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

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