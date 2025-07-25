9 Ağustos'ta sahneye çıkmaya hazırlanan Ersoy, olay sırasında büyük panik yaşadı. Neyse ki, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle alevlerin büyümesi engellendi. Bülent Ersoy evi yandı mı?

BÜLENT ERSOY'UN VİLLASINA YANGIN SIÇRADI

Antalya'nın Kundu bölgesindeki Güzeloba Mahallesi'nde bulunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un villası, çevrede çıkan yangının etkisiyle alevlerin tehdidine maruz kaldı. 9 Ağustos'ta sahneye çıkmaya hazırlanan Ersoy, olay sırasında büyük panik yaşadı. Neyse ki, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle alevlerin büyümesi engellendi.

SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINDA

Olay ihbarının ardından kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak daha büyük bir felaketi önledi. Ünlü sanatçının yakın çalışma arkadaşları Arzu Acay ve Elnur Can, hızla olay yerine gelerek Ersoy'a destek oldu. Diva'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, villada maddi hasar meydana geldiği açıklandı.

"DİVA'YI GÜÇLÜKLE DE OLSA TAHLİYE ETTİK"

Olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arzu Acay, yaşanan korku dolu anları şu sözlerle paylaştı: "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva'mızın villası da burada. Orman neredeyse tamamen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden Allah razı olsun, anında müdahale ettiler."

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi verilmedi. Yetkililer, soğutma çalışmalarını sürdürürken bölge halkı da endişeli bekleyişini sürdürüyor. Olayla ilgili detaylı inceleme ise devam ediyor.