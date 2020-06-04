Bülent Ersoy'dan sonra bir başka ünlü isim daha dahil oldu Ekranların iddialı yarışma programlarından Kuaförüm Sensin'de jüri kadrosuna Bülent Ersoy'dan sonra bir başka ünlü isim daha dahil oldu.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Gözde Kansu'nun sunuculuğunu yaptığı Show TV'de ekrana gelen Kuaförüm Sensin'in jüri kadrosuna Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un ardından güzelliğiyle dikkati çeken yeni bir isim daha dahil oldu. Kendine özgü konsepti ve özgün tarzıyla yüz binlerce kişiyi ekran başına kilitleyen Kuförüm Sensin jürisine güzelliği ve zerafetiyle göz dolduran yeni bir isim daha katıldı. Üstelik bu isim yarışma programlarına aşine izleyicilerin tanıdığı biri.