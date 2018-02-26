Bülent Ersoy'dan Lerzan Mutlu'ya Gözdağı: Onu Bilgimle Gömerim
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'ya gözdağı verdi. Ersoy, "Onu bilgimle gömerim." dedi.
Bülent Ersoy, sahne aldığı restoranın kulisinde gazetecilere iki yıldır mahkemelik olduğu Lerzan Mutlu hakkında ağır sözler söyledi.
LERZAN MUTLU SANATÇI DEĞİL
HT Magazin'in haberine göre, Mutlu'yu sanatçı olarak görmediğini ifade eden Diva, "Mekânın içine bakın, tıklım tıklım. O kadın burada bırak sahneye çıkmayı kapısından giremez. Bugüne kadar ne okumuş, bundan sonra ne okuyacak. Hangi şarkıyı meşhur etmiş?" dedi.
"GOLÜ YEMİŞ BİR ELEMAN"
Konuşurken sesi titreyen Ersoy, "Zaten golü yemiş bir eleman" deyip ekledi: "O geçenlerde benim masama gelip çantamla fotoğraf çektirmişti. Uyarılarıma rağmen silmedi. İstediğin kadar kıvır fark etmez. Böyle insanlar benim muhatabım bile olamaz. Çünkü ben sesimle döver bilgimle gömerim."
YORUMLAR (29)
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.. söylediği her şarkının hakkını veren eşsiz bir ses vermiş Allah.. hergün bir kaç şarkısını dinlerim . Bülent Ersoy iyi ki varsın..Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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lerzan hanimcim seni sanatci olarak kabul etmiyoruz hadi git kendine bi is bul milletin zamanini bosa harcama evinde aile arasinda hoby olarak sarki söylersin, para kazanmak istersen git bi temizlik isi veya baska bi is bulCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Bence bir inanin cinsiyeti değil sanati tartışılır ancak Bülent Ersoy tartışma konusu bile olmaz kendisi yıllarin sanatkarı ayrıca lerzan kim mi necidir ki bu kadın herhalde bu günlerde parasız kalmiş bu şahıs Bülent’e Ersoy’un ismini kullanır üç beş kuruş kazanır..yahu Bülent Ersoy hnm efendinin gölgesi pirim hadi hadiCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Lerzan ki ki ? Hiç duymamışız gene. Bülent Ersoy Zeki Müren vefat ettikten sonra tek iyi ses. Lerzan merzan Bülent''in olduğu yerde ancak yerleri süpürür toz falan alır o sırada kendi kendine şarkı söyler ise kendi duyar falan.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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bu cirkef kizdan ancak bir dedikoducu sarlatan olur oya aydogana ettigi hakaretler attigi iftiralar kadincagiz canindan oldu simdi meydan sana kaldi demi sosyete meraklisi lerzan kurtlu senin aslinda cinayetten yargilanman lazim nerde adaletCevap Yaz 8 Yayından Kaldır