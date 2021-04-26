Bülent Erandaç kimdir? Bülent Erandaç kaç yaşında, nereli? Bülent Erandaç biyografisi!

İç siyaset ve siyaset stratejileri konularında uzman-tecrübeli gazeteci. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Başbakanlık-Cumhurbaşkanlığı Muhabirleri Derneği üyesi. 27 Basın ödülüne layık görüldü. Basın Şeref Kartı sahibi olan Bülent Erandaç kimdir? Bülent Erandaç kaç yaşında, nereli? Bülent Erandaç mesleği nedir? Bülent Erandaç hayatı ve biyografisi nedir?

İç siyaset ve siyaset stratejileri konularında uzman-tecrübeli gazeteci. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Başbakanlık-Cumhurbaşkanlığı Muhabirleri Derneği üyesi. 27 Basın ödülüne layık görüldü. Basın Şeref Kartı sahibi olan Bülent Erandaç kimdir? Bülent Erandaç kaç yaşında, nereli? Bülent Erandaç mesleği nedir? Bülent Erandaç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BÜLENT ERANDAÇ KİMDİR?

Manisa, 1948 doğumludur. İlk ve Ortaokulu Manisa'da, Liseyi Ankara Mustafa Kemal lisesinde bitirdi. Yüksek öğrenim'ine Dil-Tarh-Coğrafya Fakültesi'nde başladı. İkinci sınıftan ayrılarak geçtiği, Siyasal Bilgiler Fakültesi(SBF)/Basın-Yayın Yüksek Okulu'ndan (İletişim Fakültesi) mezun oldu.

Stajyer olarak girdiği, Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik, istihbarat, Parlamento ve Başbakanlık muhabirliği görevlerinde kesintisiz 15 yıl çalıştı.

Sabah Gazetesinde 1991 yılında Ankara Temsilci yardımcısı olarak göreve başladı

1994-1997 yıllarında Başbakan Tansu Çiller ve Merhum Başbakan Necmettin Erbakan dönemlerinde Başbakanlık Müşaviri, 2004-2007 arasında da Kültür-Turizm Bakanı Atilla Koç'un Bakan Danışmanlığını yaptı.

Sayın Atilla Koç'un Bakanlıktan ayrılması üzerine, 2007 yılında Sabah Grubuna geçti. Takvim Gazetesi yazarlığı ve çeşitli televizyonlarda konuk olarak Medya Dünyasındaki çalışmalarını (11 yıldır) yürütüyor.

Rahmetli Turgut Özal-Anavatan Partisi ve Süleyman Demirel-Doğru Yol Partisi kuruluş ve iktidar dönemlerini çok yakından takip etti. Rahmetli Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş ve Devlet Bahçeli'nin siyasi gezilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-AK Parti'nin kuruluş ve iktidar dönemlerini çok yakından takip ediyor. Yazılarını sürdürüyor.

Özellikle İç siyaset ve siyaset stratejileri konularında uzman-tecrübeli gazeteci. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Başbakanlık-Cumhurbaşkanlığı Muhabirleri Derneği üyesi. 27 Basın ödülüne layık görüldü. Basın Şeref Kartı sahibi.