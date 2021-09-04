Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddia edilen iş insanı Bülent Eczacıbaşı'nın görüntüleri çok konuşulmuştu. Şantiye yöneticileri, Eczacıbaşı ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki, Bülent Eczacıbaşı kimdir?

Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı, Bodrum'da yanına aldığı silahlı adamlarıyla villasının yanındaki şantiyeye girmiş ve çalışanlarla bir tartışma yaşamıştı. İş insanının gündeme bomba gibi düşen görüntüleri sonrası olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şantiye çalışanları Eczacıbaşı hakkında, "Araziye izinsiz girmek"ten suç duyurusunda bulundu. Peki, Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BÜLENT ECZACIBAŞI KİMDİR?

Eczacıbas¸ı Holding Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı Bu¨lent Eczacıbas¸ı, c¸alıs¸ma yas¸amına 1974 yılında bas¸ladı. 1991-1993 yıllarında Tu¨rk Sanayici ve I·s¸ I·nsanları Dernegˆi (TU¨SI·AD) Yo¨netim Kurulu Bas¸kanlıgˆı, 1997-2001 yıllarında TU¨SI·AD Yu¨ksek I·stis¸are Konseyi Bas¸kanlıgˆı, 1993-1997 yıllarında Tu¨rkiye Ekonomik ve Sosyal Etu¨dler Vakfı (TESEV) Kurucu Yo¨netim Kurulu Bas¸kanlıgˆı, 2000-2008 yıllarında ise I·lac¸ Endu¨strisi I·s¸verenler Sendikası (I·EI·S) Yönetim Kurulu Bas¸kanlıgˆı yaptı. Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

lmperial College Londra kimya bo¨lu¨mu¨nden lisans, Massachusetts Institute of Technology'den Kimya Mu¨hendisligˆi yüksek lisans derecelerini alan Bu¨lent Eczacıbas¸ı halen, TU¨SI·AD ve I·EI·S'in Onursal Bas¸kanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Onursal Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Onur Üyesi, Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. Aynı zamanda, I·stanbul Modern Sanat Mu¨zesi'ni bu¨nyesinde bulunduran I·stanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mu¨tevelli Heyeti Bas¸kanlıgˆı, I·stanbul Ku¨ltu¨r Sanat Vakfı (I·KSV) Yo¨netim Kurulu Bas¸kanlıgˆı ve TESEV Yu¨ksek Danıs¸ma Kurulu U¨yeligˆi go¨revlerini su¨rdu¨rmektedir.

Fransız Devlet Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur) ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı (Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia) sahibi olan Bülent Eczacıbaşı'nın, 2018 yılında yayınlanmış "İşim Gücüm Budur Benim" isimli bir kitabı bulunmaktadır. 2020'de "A Rip in the Sea" adıyla İngilizce olarak da yayınlanan kitabının ardından fotoğraf tutkusu ile yaptığı seyahatlerde, farklı kültürlerden insanların hikayelerine tanıklığını paylaştığı "Yoldan" adlı kitabı da yayınlanmıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?
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