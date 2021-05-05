Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir kaç yaşında, nereli? Bülent Aydemir hayatı ve biyografisi!
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Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir kaç yaşında, nereli? Bülent Aydemir hayatı ve biyografisi!

Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir kaç yaşında, nereli? Bülent Aydemir hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bülent Aydemir izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bülent Aydemir kaç yaşında, nereli? Bülent Aydemir hayatı ve biyografisi! Bülent Aydemir kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Bülent Aydemir hakkında araştırmalar yapılıyor. Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir kaç yaşında, nereli? Bülent Aydemir hayatı ve biyografisi!

BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?

20 Mayıs 1976 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Bülent Aydemir,lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı.

Aydemir, mesleğe ilk olarak 1996 yılında İhlas Haber Ajansı Ankara haber merkezi ile giriş yaptı. Bülent Aydemir, burada muhabirlik, editörlük, yurt haberler müdürlüğü görevi yürüttü. Sabah gazetesinde Başbakanlık muhabirliği yaptı.

Bülent Aydemir, Habertürk gazetesinde Başbakanlık muhabirliği görevini sürdürdü. 1.5 yıl Habertürk gazetesi Ankara Haber Müdürü olarak çalıştıktan sonra Habertürk gazetesinin Ankara Temsilciliğine atandı.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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