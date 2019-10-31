Bülent Arınç: KHK mağduriyetleri bir faciaya dönüştü

31.10.2019 15:52

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu faciayı yaşayan var ki. Ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan özür diliyorum."dedi.



Eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'e konuşan Bülent Arınç, OHAL dönemindeki KHK uygulamaları nedeniyle en az 1 milyon kişinin mağdur olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle