Bülent Arınç: KHK mağduriyetleri bir faciaya dönüştü

Bülent Arınç: KHK mağduriyetleri bir faciaya dönüştü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu faciayı yaşayan var ki. Ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan özür diliyorum."dedi.

31.10.2019 15:52
Bülent Arınç: KHK mağduriyetleri bir faciaya dönüştü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu faciayı yaşayan var ki. Ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan özür diliyorum."dedi.


Eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'e konuşan Bülent Arınç, OHAL dönemindeki KHK uygulamaları nedeniyle en az 1 milyon kişinin mağdur olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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