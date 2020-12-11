Bülent Albayrak: "Çok üzgünüz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bülent Albayrak: "Çok üzgünüz"

11.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:16
Bülent Albayrak:

DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi son maçında Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenildiği müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Sivasspor için tarihi bir fırsattı bu. Bunu değerlendiremediğimiz ve ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz" dedi.

DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi son maçında Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenildiği müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Sivasspor için tarihi bir fırsattı bu. Bunu değerlendiremediğimiz ve ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup olan ve Avrupa'ya veda eden Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Albayrak, Avrupa'ya veda ettikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Bugün çok istediğimiz bir maçı kazanamadık. Maçta inanılmaz mücadele etti takımımız. İki takımda pozisyon üretmedi bugün. Tek pozisyon var, o da bizim ayağımızda topu kaybettik ve o top bize gol oldu. Ondan öncesinde Kayode'nin getirip, iki-üç kişinin önünden geçen ve boş bir kaleye atabileceğimiz pozisyon vardı. Bu golü biz atsak biz kazanırdık. Maccabi Tel Aviv attı golü ve mağlup olduk böylece. Çok üzgünüz. Sivasspor için tarihi bir fırsattı bu. Bunu değerlendiremediğimiz ve ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz. Söyleyecek başka bir şey yok" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bülent Albayrak: 'Gruptan çıkmamız lazım'
Bülent Albayrak: "Gruptan çıkmamız lazım"
PKK operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
PKK operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Prof. Dr. Budak: 'Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz'
Prof. Dr. Budak: "Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ Gonca Vuslateri Sermiyan Midyat
Spor Cüneyt Çakır Samet Aybaba Kylian Mbappe Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bülent Albayrak: "Çok üzgünüz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 08:17:54. #1.14#
title