Buldukları dev uçurtmayı sahibine teslim ettiler
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Buldukları dev uçurtmayı sahibine teslim ettiler

Kayseri'de buldukları 3 metre büyüklüğündeki uçurtmanın sahibini arayan Resul ve Eyüp Döner, kendilerine ulaşan Yunus Emre Özer'e uçurtmasını teslim etti.

Buldukları dev uçurtmayı sahibine teslim ettiler
28.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:27

Kayseri'de buldukları 3 metre büyüklüğündeki uçurtmanın sahibini arayan Resul ve Eyüp Döner, kendilerine ulaşan Yunus Emre Özer'e uçurtmasını teslim etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde Resul ve Eyüp Döner, gökyüzünden süzülerek gelen 3 metrelik uçurtmayı yakalayarak evlerine getirdi. Uçurtmanın sahibini 4 gündür arayan Resul ve Eyüp Döner, "Sahibini bulamazsak biz uçuracağız" diyerek dev uçurtma ile poz vermişlerdi.

Yapılan haber sonrasında Resul ve Eyüp Döner'e ulaşan Yunus Emre Özer, bu gün uçurtmasına kavuştu. Özer, "Teşekkür ederim, normalde ben böyle bir şey beklemiyordum. Kardeşlerimiz uçurtmayı yakalayarak evlerine getirmişler ve her tarafta uçurtmanın sahibini aramışlar. Uçurtmayı kaybettiğimde çok üzülmüştüm. İletişime geçerek uçurtmamı kendilerinden teslim aldım" diyerek Resul ve Eyüp'e de küçük bir uçurtma hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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