Buldan: PKK alıkonulanları serbest bırakmalı

Nevşin Mengü Soruyor'da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK'ya çağrı yaparak alıkonulan asker ve polislerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Nevşin Mengü Soruyor'da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK'ya çağrı yaparak alıkonulan asker ve polislerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Gara operasyonunu başarısız olarak değerlendirdi. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Milli Savunma Bakanının geçen ay Erbil'e gitmesinin "teröristlerin hazırlıklarını artırma ihtimalini kuvvetlendirdiğini" belirtti.

Kaynak: DailyMotion.com