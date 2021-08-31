Buldan'da eski cezaevi avlusu resim sergisi ile renklendi

Denizli'nin Buldan ilçesinde kursiyerlerin tablolarından oluşan resim sergisi eski cezaevi avlusunda açıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kursiyerlerin tablolarından oluşan resim sergisi eski cezaevi avlusunda açıldı.

İlçede 6-13 yaş grubu ile yetişkin kursiyerlerin yağlı boya eserleri, 2011'de restore edilip Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi (BELKÜM) olarak hizmet veren eski cezaevinin avlusunda görücüye çıktı.

Buldan Belediyesi tarafından Adalet Bakanlığından devralınarak el sanatları merkezine dönüştürülen BELKÜM'de serginin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, "BELKÜM, kültür ve sanat adına çok güzel bir gün yaşıyor. Geçmişten günümüze geleneksel el dokuması kültürünün yaşatıldığı eski cezaevi avlusunun öğrencilerimizin aydınlık ufuklarını yansıttığı tablolarına ev sahipliği yapması bizleri gururlandırdı. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Resim sergisini gezen Şevik, öğrencilerin tablolarını inceledi, kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Resim öğretmeni Canan Demirel de "6-13 yaş gurubu kursiyerlerimizle yetişkin kursiyerlerimizin eserlerini tarihi bir mekanda sergilemekten çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu