Bulanık'ta Kur'an Kursu Açılışı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde Kur'an kursu açıldı.

Kaymakamlığın katkılarıyla yapılan kursun açılış programına, Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ın Eşi Meryem Uzan, İlçe Müftüsü Murat Karanci'nin eşi Hidayet Karanci, kurs hocaları ve öğrenciler katıldı.

Uzan, açılışın ardından kursa katılan 4-6 yaş grubundaki öğrencilerle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim'i yeni öğrenmeye başlayan öğrencileri dinleyen Uzan, verdiği hediyelerle de çocukları sevindirdi.

Kur'an kursunun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzan, "Hem çocuklarımıza hem de yetişkin ev hanımlarımıza dini bilgilerin yanından Kur'an-ı Kerim dersleri de verilerek kendilerine geliştirmeleri sağlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA