Bulancak-Kovanlık kara yolunda meydana gelebilecek risklerin ortadan kaldırılması için çalışma başlatıldı

Bulancak'ın Kovanlık ve Aydındere beldeleri ile ulaşımını sağlayan kara yolunda heyelan meydana gelen bölgede riskleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bulancak'ın Kovanlık ve Aydındere beldeleri ile ulaşımını sağlayan kara yolunda heyelan meydana gelen bölgede riskleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, AA muhabirine, geçen yıl taş ocağı bölgesinde yaşanan heyelan sonrası meydana gelebilecek tehlikeleri önlemeye yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Yolda vatandaşların kontrollü geçiş nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşayabildiğini belirten Tuna, "Bildiğiniz gibi geçen yıl taş ocağında yaşanan heyelandan sonra yüzeyde kalan büyük taşlar ile deprem, sel veya kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek göçmeler karayolu güvenliğini, dolayısıyla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini büyük ölçüde tehdit ediyordu." dedi.

Tuna, Kaymakamlık, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve taş ocağını işleten firma ile yolun güvenli hale getirilmesi için gerekli görüşmelerin yapıldığına dikkati çekerek, görüşme sonrası başlatılan çalışmaların vatandaşların emniyeti için önemli olduğunu vurguladı.

Tüm muhtarlardan vatandaşları yapılan çalışma konusunda bilgilendirmelerini isteyen Tuna, "Olası bir afeti önlemek için yürütülen çalışmalara destek vermeleri gerekiyor. Bir şeyleri düzeltmek için illa başımıza kötü bir şeyin gelmesini beklemeyeceğiz. Tekrar tüm muhtar ve vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış ve destek için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tuna, bölgede yapılan iyileştirme çalışmaları nedeniyle yolun belirli zamanlarda trafiğe kapalı olabileceğini de dile getirerek, alternatif yol olan Alibeyköy yolunun ise sürekli açık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız