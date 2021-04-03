Buket'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede (2)
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Buket'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel
Buket'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIKonya'nın Ereğli ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptıktan sonra yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın, ölümüyle ilgili şüphe üzerine gözaltına alınan ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan Başaran ile olayın...

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptıktan sonra yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın, ölümüyle ilgili şüphe üzerine gözaltına alınan ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan Başaran ile olayın ardından yardım istediği arkadaşı Serkan Şimşek ve onun babası Abdullah Şimşek, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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