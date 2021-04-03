Buket'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIKonya'nın Ereğli ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptıktan sonra yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın, ölümüyle ilgili şüphe üzerine gözaltına alınan ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan Başaran ile olayın...