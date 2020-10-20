Buket Aydın: Mekanın sahibi geri geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Buket Aydın: Mekanın sahibi geri geliyor

20.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:11
Buket Aydın: Mekanın sahibi geri geliyor

Ekranların sevilen sunucularından Buket Aydın, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi. Aydın, daha önce hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlara döneceğini müjdeledi. İşte Aydın'ın açıklamaları...

Geçtiğimiz günlerde yakın zamanda ekranlara döneceği müjdesini sevenleriyle paylaşan Buket Aydın, önceki günde yaptığı çarpıcı açıklama ile ekranlardaki rakiplerine adeta meydan okudu.

JÜLİDE ATEŞ'E RAKİP OLACAK

İlk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulunan güzel haberci iddialı bir açıklamada bulundu.

'MEKANIN SAHİBİ GERİ GELİYOR'

Aydın, "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı mekanın sahibi geri geliyor" açıklamasında bulundu.& ;

Buket Aydın: Mekanın sahibi geri geliyor

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Vladimir Putin Mustafa Akıncı Engin Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Şevval Sam Sinan Özen Sinan Akçıl Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Ozan Kabak Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Karar Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buket Aydın: Mekanın sahibi geri geliyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 11:13:12. #1.14#
title