Buket Aydın: Mekanın sahibi geri geliyor

Ekranların sevilen sunucularından Buket Aydın, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi. Aydın, daha önce hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlara döneceğini müjdeledi. İşte Aydın'ın açıklamaları...

Geçtiğimiz günlerde yakın zamanda ekranlara döneceği müjdesini sevenleriyle paylaşan Buket Aydın, önceki günde yaptığı çarpıcı açıklama ile ekranlardaki rakiplerine adeta meydan okudu.

JÜLİDE ATEŞ'E RAKİP OLACAK

İlk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulunan güzel haberci iddialı bir açıklamada bulundu.

'MEKANIN SAHİBİ GERİ GELİYOR'

Aydın, "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı mekanın sahibi geri geliyor" açıklamasında bulundu.& ;



Kaynak: Snob Magazin