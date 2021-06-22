Buket Aydın'ın transferiyle koltuğundan olan Jülide Ateş, bir kez daha programına veda ediyor

2015 ile 2018 yılları arasında Show TV Ana Haber Spikerliği görevinde bulunan, Haber Global'de yaptığı "40 Dakika" programına ise Buket Aydın'ın transfer edilmesi nedeniyle veda eden ünlü sunucu Jülide Ateş, GAİN TV'deki programını da veda ediyor. Ateş, çocuğunun eğitimi için Amerika'ya gideceği öğrenildi.