Buket Aydın'ın transferiyle koltuğundan olan Jülide Ateş, bir kez daha programına veda ediyor
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Buket Aydın'ın transferiyle koltuğundan olan Jülide Ateş, bir kez daha programına veda ediyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

2015 ile 2018 yılları arasında Show TV Ana Haber Spikerliği görevinde bulunan, Haber Global'de yaptığı "40 Dakika" programına ise Buket Aydın'ın transfer edilmesi nedeniyle veda eden ünlü sunucu Jülide Ateş, GAİN TV'deki programını da veda ediyor. Ateş, çocuğunun eğitimi için Amerika'ya gideceği öğrenildi.

STAR, Kanal D, CNN Türk, NTV, Habertürk, Show TV ve son olarak Haber Global gibi kanallarda spikerlik ile sunuculuk gibi görevlerde bulunan Jülide Ateş, Haber Global'in Buket Aydın'la anlaşmasının ardından GAIN TV'de yayınlanmaya başlayan 40 Dakika adlı programını sonlandırdığını açıkladı.

AMERİKA'YA GİDECEK

Ateş'in oğlunun eğitimi için bir süre Amerika'da yaşayacağı öğrenildi. Sosyal medya hesabından izleyicilerine veda eden Ateş, "Ruhum biraz yavaşlamak, dinlenmek istiyor. Hayatımın rutininden, konfor alanımdan çıkıp varoluşuma farklı değer ve anlamlar katan anlara ihtiyacım var" dedi.

İşte Jülide Ateş'in o paylaşımı:

Buket Aydın'ın transferiyle koltuğundan olan Jülide Ateş, bir kez daha programına veda ediyor
Buket Aydın'ın transferiyle koltuğundan olan Jülide Ateş, bir kez daha programına veda ediyor
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