Buket Aydın'ın telefon trafiği
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Buket Aydın'ın telefon trafiği

03.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:51
Buket Aydın'ın telefon trafiği

"Buket Aydın ile Koltuk" programıyla ekranlara dönmeye hazırlanan sunucu Buket Aydın, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

Telefon trafiğinde alışveriş turuna başlayan Aydın, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

TEK BAŞINA ALIŞVERİŞ TURU YAPTI

Kendisini görüntüleyen gazetecilere "kolay gelsin" demek ile yetinen başarılı sunucu ve programcı, tek başına geldiği alışveriş merkezinde alışverişin keyfini çıkardı.

Kaynak: Snob Magazin

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