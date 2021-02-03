Buket Aydın'ın telefon trafiği
03.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:51
"Buket Aydın ile Koltuk" programıyla ekranlara dönmeye hazırlanan sunucu Buket Aydın, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı
Telefon trafiğinde alışveriş turuna başlayan Aydın, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.
TEK BAŞINA ALIŞVERİŞ TURU YAPTI
Kendisini görüntüleyen gazetecilere "kolay gelsin" demek ile yetinen başarılı sunucu ve programcı, tek başına geldiği alışveriş merkezinde alışverişin keyfini çıkardı.
Kaynak: Snob Magazin