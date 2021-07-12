Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının final yaptığı iddiası

Haber Global kanalında Buket Aydın'ın sunumuyla yayınlanan "Koltuk" programı için final kararı alındığı iddia edilmişti. Buket Aydın da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydın, "Global ile yollarımın ayrıldığı haberleri asılsızdır. Programımız yeni yayın döneminde şahane isimlerle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı iş insanları Elnur Abdullayev ve Mammad Gulmammadov'un sahibi olduğu Haber Global kanalında Buket Aydın'ın sunumuyla yayınlanan "Koltuk" programı için final kararı alındığı iddia edilmişti. Cuma akşamı son kez ekrana gelen programın, önümüzdeki sezonda ekranda olmayacağı öne sürüldü.

YERİNİ OKAN BAYÜLGEN'İN ALACAĞI İDDİA EDİLDİ

Haber Global, bir süre önce ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen ile anlaşma sağlamıştı. Bayülgen'in programının, Aydın'ın final yapan Koltuk programıyla aynı gün ve aynı saatte yayında olacağını iddia edildi.

"ASILSIZ BİR HABER"

Buket Aydın da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydın, "Global ile yollarımın ayrıldığı haberleri asılsızdır. Programımız yeni yayın döneminde şahane isimlerle devam edecektir" ifadelerini kullandı.