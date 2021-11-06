Buket Aydın'ı sinirlendiren Emir Sarıgül sorusu: Adını duymak istemiyorum

Gazeteci Buket Aydın ile iş insanı Emir Sarıgül arasındaki aşk geçtiğimiz aylarda bomba etkisi yaratmıştı. İkili, bir süre beraber olduktan sonra ayrıldı fakat yaz aylarında balıkçıda görüntülenmeleri "Yeniden mi birlikteler" iddialarını gündeme getirdi. Buket Aydın, meslektaşlarını Emir Sarıgül sorularına sinirlendi.

"BENİM İÇİN KAPANMIŞ BİR KONUDUR"

İstanbul'da muhabirler tarafından görüntülenen Aydın, "O konu kapandı" ifadesiyle Sarıgül'le alakalı soru almak istemediğini belirtti. Aydın "Özel hayatımın geneliyle ilgili konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapanmış bir konudur." dedi.

"YİNE Mİ KAPANDI" DEYİNCE SİNİRLENDİ

Aydın'a muhabirler "Yine mi kapandı?" deyince ünlü spiker gerildi ve "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" yanıtını verdi.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet