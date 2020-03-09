Buharkent'de geleceğin meslekleri konuşuldu
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Mehmet Çakmak, Buharkent, Güncel

Buharkent'de geleceğin meslekleri konuşuldu

Haydi Buharkent Üniversiteye projesi kapsamında 'Geleceğin Meslekleri' konulu seminerlerden beşincisi gerçekleştirildi.

09.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:31
Buharkent'de geleceğin meslekleri konuşuldu

Haydi Buharkent Üniversiteye projesi kapsamında 'Geleceğin Meslekleri' konulu seminerlerden beşincisi gerçekleştirildi.


Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın koordinatörlüğünü yaptığı etkinliğe, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Belediye Başkan V. Mehmet Çakmak, Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin Aykırı, Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, öğretim üyeleri, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra, Buharkent çok programlı lise öğrencileri ve MYO öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Akademisi ve Tasarım Beceri Atölyeleri Merkezi Uzmanı Umut Işık, seminerde sanayi devrimleri ve içerisinde bulunduğumuz sanayi 4.0 ve Japonların üzerinde çalıştığı 5. Sanayi devrimi üzerine bilgi verdi. Ayrıca, seminerde gelecekte revaçta olacak 20 meslek tanıtıldı.


Etkinlikte, üniversite halk kaynaşmasının örneklerinden biri olan, Haydi Buharkent Üniversiteye Projesinin kesintisiz devam etmesi konusunda taleplerin olması dikkat çekti. Buharkent Belediyesi tarafından ikram edilen tavuklu pilav seminer öncesinde ikram edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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