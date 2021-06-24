Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı
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Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı

Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Buharkent Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Buharkent Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.

Buharkent Belediyesi'nin Kapalı Pazar Yeri yapacağı arsaya karşılık yapılmasını taahhüt ettiği 24 derslikli Anadolu Lisesi inşaatı tamamlandı. Buharkentli gençlerin iyi bir eğitim alacak olmalarına vesile olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent Belediyemiz tarafından yapılan Anadolu Lisemizin inşaatı tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimizin iyi bir eğitim almasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyor, bu okuldan Vatanımıza ve Milletimize hayırlı evlatların yetişmesini diliyoruz. Tamamlanan okul inşaatı sonucu, kapalı pazaryeri ve otopark yapacağımız, eski İstiklal İlkokulu'nun arsası kısa süre içinde Buharkent Belediyemize teslim edilecektir. Buharkentimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı
Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı
Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı
Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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