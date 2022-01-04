Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 4 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
Vatandaşlar 4 Ocak Salı günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 4 Ocak Salu günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 4 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
4 Ocak Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 4 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 4 Ocak Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
4 Ocak Salı günü korona tablosu henüz açıklanmadı. Corona tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Bu nedenle bugün koronavirüsden kaç kişi öldü, bugünkü vaka sayısı kaç sorularının cevabı şuan için bilinmemekte.
4 OCAK SALI TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.
4 OCAK SALI TEST SAYISI
4 Ocak Salı 368.913 koronavirüs testi yapıldı.
4 OCAK SALI GERÇEK VAKA SAYISI
4 Ocak Salı semptomlu semptomsuz vaka sayısı 44.869 olarak açıklandı.
4 OCAK SALI HASTA SAYISI
4 Ocak Salı - yeni hasta tespit edildi.
4 OCAK SALI VEFAT SAYISI
4 Ocak Salı itibarıyla vefat sayısı 160 olarak gerçekleşti.
4 OCAK SALI İYİLEŞEN SAYISI
4 Ocak Salı 27.492 kişi iyileşti.
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