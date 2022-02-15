Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 15 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
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Vatandaşlar 15 Şubat Salı günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 15 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 15 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
Şubat Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Şubat Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
15 Şubat KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
15 Şubat Salı günü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
TEST SAYISI
438.553
VAKA SAYISI
76.632
VEFAT SAYISI
266
İYİLEŞEN SAYISI
74.936