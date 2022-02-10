Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 10 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Şubat Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 10 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 10 Şubat Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

10 Şubat KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

10 Şubat Perşembe günü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

TEST SAYISI 456.241 VAKA SAYISI 108.563 VEFAT SAYISI 266 İYİLEŞEN SAYISI 88.647

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