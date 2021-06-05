'Bugünden uyarayım' diyen Bakan Koca'dan maske mesajı: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız
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'Bugünden uyarayım' diyen Bakan Koca'dan maske mesajı: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Çevre Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Çevre Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, paylaşımında maske mesajı verdi.

Koca, "Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız. Ama yere değil" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 5 Haziran Cumartesi gününün corona tablosuna göre, semptom gösteren 542 hastayla birlikte 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594'e çıktı. Can kaybı da 92 artarak 48 bin 68'e yükseldi.

AŞILAMADA ATAĞA GEÇİLDİ

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.

'Bugünden uyarayım' diyen Bakan Koca'dan maske mesajı: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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