Bugün tatil mi? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? 2022 Resmi tatil günleri!

Yılbaşı girilmesiyle birlikte vatandaşlar, 1 Ocak resmi tatil mi? 2022 yılındaki tüm Resmi tatil günleri! 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü tatil? merak ediyor. 31 Aralık tatil mi değil mi? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? 1 Ocak resmi tatil günü mü? İşte bilgiler...

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Cuma günü resmi tatil günleri içinde değildir. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 31 Aralık Cuma günü mesai yapılacak. Kısacası 31 Aralık 2021 Cuma günü tatil değildir. Bir sonraki gün 1 Ocak Cumartesi tatil günüdür.

1 OCAK TATİL Mİ?

1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelseydi resmi tatil olacaktı.

YILBAŞI NE ZAMAN?

31 Aralık 2021 Cuma gecesini 1 Ocak 2022 Cumartesi'ye bağlayan gece yılbaşı kutlanacak.

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? (1 OCAK CUMARTESİ 2022)

Bugün 1 Ocak yılbaşı olduğu için resmi tatildir.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

2022 RESMİ TATİLLER

Türkiye'de 16 resmi tatil günü var. 2022 resmi tatil günleri aşağıdaki gibidir.

Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022

Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022

Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022

Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022

bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022 Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022

Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022

Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022

Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022

Cumhuriyet bayramı Cumartesi, 29 Ekim 2022

Yılbaşı gecesi

Cumartesi, 31 Aralık 2022

Diğer özel günler

Resmi tatiller günlerden sonra Türkiye'deki diğer özel günleri listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Dünya gazeteciler günü Pazartesi, 10 Ocak 2022

Sevgililer günü Pazartesi, 14 Şubat 2022

Dünya kadınlar günü Salı, 8 Mart 2022

Avukatlar günü Salı, 5 Nisan 2022

Kutlu doğum haftası 20-26 nisan 2022

Engelliler haftası 10-16 Mayıs 2022

Anneler günü Pazar, 14 Mayıs 2022

Babalar günü Pazar, 18 Haziran 2022

Gazeteciler ve basın bayramı Pazar, 24 Temmuz 2022

Hayvanları koruma günü Cuma, 4 Ekim 2022

Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım 2022

Lösemili çocuklar haftası 2-8 Kasım 2022

Atatürk haftası 10-16 Kasım 2022

Öğretmenler günü Salı, 24 Kasım 2022

Dünya özürlüler günü Cumartesi, 3 Aralık 2022

İnsan hakları ve demokrasi haftası 4-10 Aralık 2022

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