Bugün Survivor yok mu, neden yok? 26 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 26 Şubat Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 26 Şubat Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 26 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?