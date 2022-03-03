Bugün Şaban'ın kaçı? Şaban ayına girdik mi 2022? Bugün Şaban ayının kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? Şaban'ın 1. günü ve 1. gecesi ne zaman?
- Güncelleme:
Mübarek 3 ayların 2. si Şabanı Şerif ayıdır. Vatandaşlar bugün Şaban'ın kaçı, Şaban ayına girdik mi, Şaban ayı ne zaman başlayacak? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Bugün Şaban'ın kaçı? Şaban ayına girdik mi 2022? Bugün Şaban ayının kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? Bugün Şaban ayının kaçıncı gecesidir ve kaçıncı günüdür?
Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. Dinimize göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Peki, Bugün Şaban'ın kaçı? Şaban ayına girdik mi 2022? Bugün Şaban ayının kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? Şaban ayı içerisine girdik mi? Şaban ayının 1. günü ve 1. gecesi ne zamandır? Şabanın ilk günü ve ilk gecesi hangi gün?
2022 yılındaki Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.
- Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma
- Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece
Recep ayı 3 Mart Perşembe günü bitecektir. Haliyle 3 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Şaban ayına giriş yapmış olacağız. Şaban ayının ilk gecesi 3 Mart Perşembeyi 4 Mart Cumaya bağlayan gecedir.
2022 yılı için Şaban ayının 1. günü yarın yani 4 Mart Cuma günü olacaktır. Bugün ise akşam namazı ile birlikte Şaban ayının 1. gecesine girmiş olacağız. Yani bugün Recep ayının son günüdür. Bugün 3 Mart Perşembe akşam namazından sonra ise Şabanın ilk gecesi olacaktır.
Şaban ayının 1. günü 4 Mart Cuma günüdür. Şaban ayının 1. gecesi ise 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gecedir.
2022 Şaban ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- 4 Mart : Şaban ayı 1. günü
- 5 Mart : Şaban ayı 2. günü
- 6 Mart : Şaban ayı 3. günü
- 7 Mart : Şaban ayı 4. günü
- 8 Mart : Şaban ayı 5. günü
- 9 Mart : Şaban ayı 6. günü
- 10 Mart : Şaban ayı 7. günü
- 11 Mart : Şaban ayı 8. günü
- 12 Mart : Şaban ayı 9. günü
- 13 Mart : Şaban ayı 10. günü
- 14 Mart : Şaban ayı 11. günü
- 15 Mart : Şaban ayı 12. günü
- 16 Mart : Şaban ayı 13. günü
- 17 Mart : Şaban ayı 14. günü
- 18 Mart : Şaban ayı 15. günü
- 19 Mart : Şaban ayı 16. günü
- 20 Mart : Şaban ayı 17. günü
- 21 Mart : Şaban ayı 18. günü
- 22 Mart : Şaban ayı 19. günü
- 23 Mart : Şaban ayı 20. günü
- 24 Mart : Şaban ayı 21. günü
- 25 Mart : Şaban ayı 22. günü
- 26 Mart : Şaban ayı 23. günü
- 27 Mart : Şaban ayı 24. günü
- 28 Mart : Şaban ayı 25. günü
- 29 Mart : Şaban ayı 26. günü
- 30 Mart : Şaban ayı 27. günü
- 31 Mart : Şaban ayı 28. günü
- 1 Nisan : Şaban ayı 29. günü
- 2 Nisan : Ramazan ayı 1. günü
2022 Şaban ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 2. gecesi : 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 3. gecesi : 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 4. gecesi : 6 Mart'ı 7 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 5. gecesi : 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 6. gecesi : 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 7. gecesi : 9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 8. gecesi : 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 9. gecesi : 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 10. gecesi : 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 11. gecesi : 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 12. gecesi : 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 13. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 14. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 15. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 16. gecesi : 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 17. gecesi : 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 18. gecesi : 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 19. gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 20. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 21. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 22. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 23. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 24. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 25. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 26. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 27. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 28. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 29. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece
- Ramazan ayının 1. gecesi : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece
2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe
- Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma