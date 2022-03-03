Bugün Şaban'ın kaçı? Şaban ayına girdik mi 2022? Bugün Şaban ayının kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? Şaban'ın 1. günü ve 1. gecesi ne zaman?

Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. Dinimize göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Peki, Bugün Şaban'ın kaçı? Şaban ayına girdik mi 2022? Bugün Şaban ayının kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? Şaban ayı içerisine girdik mi? Şaban ayının 1. günü ve 1. gecesi ne zamandır? Şabanın ilk günü ve ilk gecesi hangi gün?

2022 ŞABAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 yılındaki Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.

Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart 2022 Cuma Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece

Recep ayı 3 Mart Perşembe günü bitecektir. Haliyle 3 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Şaban ayına giriş yapmış olacağız. Şaban ayının ilk gecesi 3 Mart Perşembeyi 4 Mart Cumaya bağlayan gecedir.

ŞABAN AYINA GİRDİK Mİ 2022?

2022 yılı için Şaban ayının 1. günü yarın yani 4 Mart Cuma günü olacaktır. Bugün ise akşam namazı ile birlikte Şaban ayının 1. gecesine girmiş olacağız. Yani bugün Recep ayının son günüdür. Bugün 3 Mart Perşembe akşam namazından sonra ise Şabanın ilk gecesi olacaktır.

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

Şaban ayının 1. günü 4 Mart Cuma günüdür. Şaban ayının 1. gecesi ise 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gecedir.

2022 Şaban ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

4 Mart : Şaban ayı 1. günü

5 Mart : Şaban ayı 2. günü

6 Mart : Şaban ayı 3. günü

7 Mart : Şaban ayı 4. günü

8 Mart : Şaban ayı 5. günü

9 Mart : Şaban ayı 6. günü

10 Mart : Şaban ayı 7. günü

11 Mart : Şaban ayı 8. günü

12 Mart : Şaban ayı 9. günü

13 Mart : Şaban ayı 10. günü

14 Mart : Şaban ayı 11. günü

15 Mart : Şaban ayı 12. günü

16 Mart : Şaban ayı 13. günü

17 Mart : Şaban ayı 14. günü

18 Mart : Şaban ayı 15. günü

19 Mart : Şaban ayı 16. günü

20 Mart : Şaban ayı 17. günü

21 Mart : Şaban ayı 18. günü

22 Mart : Şaban ayı 19. günü

23 Mart : Şaban ayı 20. günü

24 Mart : Şaban ayı 21. günü

25 Mart : Şaban ayı 22. günü

26 Mart : Şaban ayı 23. günü

27 Mart : Şaban ayı 24. günü

28 Mart : Şaban ayı 25. günü

29 Mart : Şaban ayı 26. günü

30 Mart : Şaban ayı 27. günü

31 Mart : Şaban ayı 28. günü

1 Nisan : Şaban ayı 29. günü

2 Nisan : Ramazan ayı 1. günü

2022 Şaban ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 2. gecesi : 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 3. gecesi : 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 4. gecesi : 6 Mart'ı 7 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 5. gecesi : 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 6. gecesi : 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 7. gecesi : 9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 8. gecesi : 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 9. gecesi : 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 10. gecesi : 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 11. gecesi : 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 12. gecesi : 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 13. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 14. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 15. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 16. gecesi : 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 17. gecesi : 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 18. gecesi : 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 19. gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 20. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 21. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 22. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 23. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 24. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 25. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 26. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 27. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 28. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 29. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 1. gecesi : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

Haberler.com - Gündem