Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve kaçıncı gecesi? Şaban ayı takvimi! 2021 Şaban ayının birinci günü ve gecesi ne zaman?

Mübarek 3 ayların ikincisi Şaban ayıdır. Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi çok merak ediliyor. Şaban ayı 14 Mart Pazar günü itibariyle başladı. Peki, Şaban ayının 1. gecesi ve 1. günü hangi tarihlere denk geliyor? Şaban ayının hangi günü ayın kaçına denk gelir? Tüm Şaban Ayı takvimi haberimizde!

Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi merak ediliyor. Mübarek Şaban ayında ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak oldukça sevap. Peki Şaban ayında hangi gün hangi tarihe denk geliyor? Şaban ayının 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. günleri ne zaman denk geliyor? Geceleri ne zaman?

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Şaban Ayı 1. günü 14 Mart 2021 Pazar günüdür.

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇI?

14 Mart Pazar günü Şaban ayının 1. günüdür. 13 Mart Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece ise Şaban ayının 1. gecesidir. Dinimizde geceler önce geldiği için Şaban ayının 1. gecesi gününün bir önceki akşamı sayılıyor.

13 Mart Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece : Şaban'ın 1. gecesi

14 Mart Pazar : Şaban'ın 1. günü

2021 yılı için Şaban Ayının ilk 10 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir.

Şaban Ayı 1. günü : 14 Mart

Şaban Ayı 2. günü : 15 Mart

Şaban Ayı 3. günü : 16 Mart

Şaban Ayı 4. günü : 17 Mart

Şaban Ayı 5. günü : 18 Mart

Şaban Ayı 6. günü : 19 Mart

Şaban Ayı 7. günü : 20 Mart

Şaban Ayı 8. günü : 21 Mart

Şaban Ayı 9. günü : 22 Mart

Şaban Ayı 10. günü : 23 Mart

Dinimizde günler; sabah namazından (imsak vaktinden) akşam namazına kadar olan süredir.

2021 yılı için Şaban Ayının ilk 10 gecesi ve tarihi aşağıdaki gibidir:

Şaban Ayı 1. gecesi : 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 2. gecesi : 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 3. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 4. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 5. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 6. gecesi : 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 7. gecesi : 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 8. gecesi : 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 9. gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 10. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

Dinimizde geceler; akşam namazından imsak vaktine kadar olan süredir.