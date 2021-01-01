Bugün Kırmızı Oda var mı? 1 Ocak Cuma Kırmızı Oda var mı? Kırmızı Oda 18. bölümü yayınlanacak mı?

İzleyiciyi her hafta Cuma günleri ekrana kilitlemeyi başaran dram ve psikoloji dizisi Kırmızı Oda bu hafta var mı? merak ediliyor. Yılbaşı dolayısıyla birçok dizi bu hafta yayınlanmayacak. Peki Bugün Kırmızı Oda var mı? 1 Ocak Cuma Kırmızı Oda var mı? Kırmızı Oda 18. bölümü yayınlanacak mı?

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda bugün var mı? 1 Ocak Cuma Kırmızı Oda var mı? Kırmızı Oda 18. bölümü yayınlanacak mı?

BU HAFTA KIRMIZI ODA VAR MI?

Kırmızı Oda bu hafta yayınlanacak mı sorusu seyirciler tarafından merak ediliyor. Baş rolünde Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü saat 20:00'da TV8 ekranlarında olacak! Kırmızı Oda bu hafta 18. bölümüyle ekranların karşısında olacak. Bu hafta Boncuk karakteriyle Burcu Biricik ve Kumru karakteriyle Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda seyircileri tarafından merakla bekleniyor.

KIRMIZI ODA 18. BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!