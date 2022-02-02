Bugün kandil mi? 2 Şubat kandil bugün mü? 2022 dini gün ve geceler: Üç aylar ve kandiller ne zaman?

Bugün kandil mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? Diyanet'in 2022 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 ŞUBAT BUGÜN KANDİL Mİ?

2022 yılı için ilk kandil Regaip Kandili'dir ve 4 Şubat Perşembe tarihindedir. Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.

2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başladı.

3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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