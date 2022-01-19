Bugün hangi diziler var? Çarşamba günü hangi dizler oluyor? 19 Ocak çarşamba yayın akışı
19 Ocak Çarşamba TV yayın akışında yer alan diziler araştırılıyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. Bugün hangi diziler var? Çarşamba günü hangi dizler oluyor? İşte, 19 Ocak çarşamba yayın akışı... Annemizi Saklarken, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Maske Kimsin Sen, Arka Sokaklar yapımlarından neler var?
Bugün hangi diziler var? Çarşamba günü hangi dizler oluyor? sorularına yanıt aranıyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 19 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 19 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 19 Ocak Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 06:15 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:45 Yargı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Avanak Abdi
- 21:45 Tarzan Rıfkı
- 23:30 Avanak Abdi
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Kanunsuz Topraklar
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Kaderimin Oyunu
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Annemizi Saklarken
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Çağrı
- 21:30 Seneye Bu Zamanlar
- 23:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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