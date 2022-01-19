Bugün hangi diziler var? Çarşamba günü hangi dizler oluyor? 19 Ocak çarşamba yayın akışı

19 Ocak Çarşamba TV yayın akışında yer alan diziler araştırılıyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. Bugün hangi diziler var? Çarşamba günü hangi dizler oluyor? İşte, 19 Ocak çarşamba yayın akışı... Annemizi Saklarken, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Maske Kimsin Sen, Arka Sokaklar yapımlarından neler var?

Bugün hangi diziler var? Çarşamba günü hangi dizler oluyor? sorularına yanıt aranıyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 19 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 19 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 19 Ocak Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

19 OCAK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Yargı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

21:45 Tarzan Rıfkı

23:30 Avanak Abdi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Kaderimin Oyunu

13:00 Serap Paköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Annemizi Saklarken

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 112 Acil Çağrı

21:30 Seneye Bu Zamanlar

23:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star 2022

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2022

Haberler.com - Gündem