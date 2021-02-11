Bugün Demet Akalın yerine kim sunuculuk yapacak? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını bugün kim sunacak?
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Bugün Demet Akalın yerine kim sunuculuk yapacak? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını bugün kim sunacak?

11.02.2021 09:24 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:29
Bugün Demet Akalın yerine kim sunuculuk yapacak? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını bugün kim sunacak?

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını bugün kim sunacak? Bugün Demet Akalın yerine kim sunuculuk yapacak? 11 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

Demet Akalın ve Alişan'ın sunumu ile ekrana gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını bugün kim sunacak? Bugün Demet Akalın yerine kim sunuculuk yapacak?11 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

BUGÜN DEMET AKALIN YERİNE KİM SUNUCULUK YAPACAK? DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMINI BUGÜN KİM SUNACAK?

Hafta içi, her sabah yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında 10 Şubat tarihinde Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti. Sevilen şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu sebeple programda Demet Akalın yer alamadı. Ünlü şarkıcı Alişan, "Okan Kurt'un Kovid-19 testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" ifadelerini kullandı. Demet Akalın yerine kimin sunuculuk yapacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMI KONUKLARI KİMLER?

Prof. Dr. Hasan Tezer,

Ahmet Yiğit,

Can Aydoğmuş,

İpek Kuşçu

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