Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 8 Haziran altın fiyatları! Altın fiyatları!
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Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 8 Haziran altın fiyatları! Altın fiyatları!

Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 8 Haziran altın fiyatları! Altın fiyatları!
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Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu? Çeyrek altı fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç gram! Anlık altın yorum! Canlı altın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 8 Haziran güncel altın fiyatları!

8 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 525,8lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 842lira, cumhuriyet altını da 3469liradan satılıyor.

8 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 525,8liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 525,8lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 841,7068

Satış: 862,7495

Yarım Altın:

Alış: 1683,414

Satış: 1725,499

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Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 8 Haziran altın fiyatları! Altın fiyatları! - Haberler
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