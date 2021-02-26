"Bugün cemre suya düştü" diyen Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı: Önümüzdeki salı gününe dikkat
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"Bugün cemre suya düştü" diyen Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı: Önümüzdeki salı gününe dikkat

26.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:16

Türkiye'yi günlerce esir kalan kar yağışı geri dönüyor. Meteorolojik verilere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün cemre suya düştü. Önümüzdeki salı günü Marmara'nın yüksek yerlerinde karla karışık yağmur görülebilir" dedi.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Orhan Şen yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pazar Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış var. Yağış ile birlikte sıcaklıklarda 6-7 C düşüşe geçecek. Yağışlar Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Diğer kesimler yağmurlu. Önümüzdeki salı günü Marmara'nın yüksek yerlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Bugün CEMRE suya düştü."

'Bugün cemre suya düştü' diyen Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı: Önümüzdeki salı gününe dikkat
'Bugün cemre suya düştü' diyen Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı: Önümüzdeki salı gününe dikkat

MARMARA BÖLGESİ'NDE SICAKLIKLARIN 1 İLA 3 DERECE ARTMASI BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülen bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

'Bugün cemre suya düştü' diyen Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı: Önümüzdeki salı gününe dikkat
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen.

DOĞU ANADOLU'NUN EN SOĞUK KENTİ AĞRI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve pus beklenen bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyredecek, rüzgar ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Ardahan'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11, Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın, Iğdır ve Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Kars'ta 4, Erzurum'da 3, Ardahan ve Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 114, Sarıkamış'ta 78 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

'Bugün cemre suya düştü' diyen Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı: Önümüzdeki salı gününe dikkat
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