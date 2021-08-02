Bugün altın ne kadar? Yarım altın fiyatı 2021! Altın fiyatları! 2 Ağustos Pazartesi çeyrek, yarım, tam altın fiyatı!
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Bugün altın ne kadar? Yarım altın fiyatı 2021! Altın fiyatları! 2 Ağustos Pazartesi çeyrek, yarım, tam altın fiyatı!

Bugün altın ne kadar? Yarım altın fiyatı 2021! Altın fiyatları! 2 Ağustos Pazartesi çeyrek, yarım, tam altın fiyatı!
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Çeyrek altın kaç lira? Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay bir seyir altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 491,15liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 491,15 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 2 Ağustos güncel altın fiyatları! Çeyrek altın fiyatı 2021!

2 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 491,15 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795,67 lira, cumhuriyet altını da 3290,60 liradan satılıyor.

2 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 491,15 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 495,81lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 786,2

Satış: 805,9

Yarım Altın:

Alış: 1.572,0

Satış: 1.611,3

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Bugün altın ne kadar? Yarım altın fiyatı 2021! Altın fiyatları! 2 Ağustos Pazartesi çeyrek, yarım, tam altın fiyatı! - Haberler
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