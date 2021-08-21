BUĞRA KAVUNCU'YA SALDIRAN KİŞİ SİLİVRİ'DE YAKALANDI
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BUĞRA KAVUNCU'YA SALDIRAN KİŞİ SİLİVRİ'DE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valiliği, İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya saldıran kişinin sabah saatlerinde Silivri'de yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya saldıran kişinin sabah saatlerinde Silivri'de yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bakırköy İlçemizde 20.08.2021 Cuma günü (dün) saat 14.00 sıralarında İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana gelmişti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; bir televizyon programına katılan Sayın Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiği anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu (S.O.) adlı şüpheli şahıs olduğu tespit edilmiş ve bugün saat: 05.30'da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz." denildi.

BUĞRA KAVUNCU'YA SALDIRAN KİŞİ SİLİVRİ'DE YAKALANDI
BUĞRA KAVUNCU'YA SALDIRAN KİŞİ SİLİVRİ'DE YAKALANDI
BUĞRA KAVUNCU'YA SALDIRAN KİŞİ SİLİVRİ'DE YAKALANDI
BUĞRA KAVUNCU'YA SALDIRAN KİŞİ SİLİVRİ'DE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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