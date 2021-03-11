Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
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Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı

11.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:52

Adıyaman'ın Besni ilçesinde budamak için çıktığı asma ağacında bayılarak asılı kalan yaşlı adamı gören komşuları şoke oldu. Komşuları tarafından ağaçtan indirilen yaşlı adam yüzüne su dökülerek ayıltıldı.

Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinde evlerinin bahçesinde bulunan asma ağacına çıkarak budama yapan 80 yaşındaki Mustafa Sarı, dengesini kaybederek ağaç ile ikametin 2. kat balkon demiri arasına düştü.

YARDIMINA KOMŞULARI KOŞTU

Burada baygınlık geçiren yaşlı adamı fark eden komşuları yardıma koştu. Yaşlı adamın asılı kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

YÜZÜNE SU DÖKEREK AYILTTILAR

Komşuları tarafından ağaçtan indirilen ve yüzüne su dökülerek ayıltılan yaşlı adam, uzun bir süre dinlendirildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
YUSUF ATAMAN: Cahil Adıyaman makarna ve kömürle beslenir
Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
DEĞMEZ: BU NASIL YORUM YA YUSUF ATAMAN, İNSAN UTANIR YA YANİ KONUNUN YEMEK İLE NE ALAKASI VAR ONU ANLADIM SENİN KAFA FENA ÇALIŞIYORMUŞ YANİ HARCANIYORSUN BİLGİSAYAR BAŞINDA
3 Yayından Kaldır
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