Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
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Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen Bekir Şahin (62), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen Bekir Şahin (62), hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Göller Yaylası'nda dal kesmek için ağaca çıkan Bekir Şahin, dengesini kaybederekyere düştü. Şahin'i hareketsiz görenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yerde geniş çaplı araştırma yaptı. Şahin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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