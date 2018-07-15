Budak, Tutuklu CHP'li Gençleri Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 24 Haziran gecesi Antalya Adliyesi önünde yaşanan olaylarda tutuklanan CHP Gençlik Kolları üyesi gençleri cezaevinde ziyaret etti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Budak, tutuklu CHP Gençlik Kolları üyeleri Salih Uslu, Mahir Şen, Burhan Çalışkan, Tuğrul Bahadır Höze ve Veli Yeşilçay ile cezaevinde bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Budak, tutuklu gençlerin sağlıklarının ve morallerinin yerinde olduğunu ancak haksız yere tutuklu olmanın verdiği huzursuzluğu yaşadıklarını belirtti.

Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini ve gençlerin serbest bırakılmasını isteyen Budak, adalet tecelli edene kadar bu işin takipçisi olacaklarının altını çizdi. Budak, şunları kaydetti:

"Seçim gecesi silahlarla kutlama yapanlar serbest ama oylarına sahip çıkmaya çalışan ve slogan atmak dışında başka herhangi bir eyleme karışmayan gençlerimiz tutuklu. Soma'da 301 işçimize mezar olan maden kazasının sorumlularına beraat kararının verildiği, oluk oluk kan akıtma tehdidinde bulunanların serbest kaldığı bir ülkede, bu gençlerin tutuklu olması reva mıdır? Ne birinin canına kast ettiler ne birini yaraladılar ne de başka tahrip edici eylemde bulundular. O nedenle bu durum kamu vicdanını yaralamakla kalmıyor, tutukluluğun devam etmesi durumun siyasi bir gözdağına dönüştüğünü gösteriyor."