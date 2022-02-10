Bucalı kadınlar yeteneklerini keşfetti

Yüz yüze eğitimlerde yetenekleri keşfetme imkânı bulan kadınlar, "Bu eğitimler sayesinde yaşam standartlarımız yükseldi. Katkı koyan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kasım ayında "Güçlü Kadın Güçlü Buca" sloganıyla 50 derneği çatısı altında toplayan Kadın Kuruluşları Birliği ile protokol imzalayan Buca Belediyesi, özellikle dezavantajlı kadınları yaşama dâhil etmek amacıyla bir eğitim programı oluşturdu. Bu çerçevede Kadın Aktivite Merkezi'nde alanında uzman kuruluşlar olan Fly Koçluk ve Ctos Akademi eğitmenlerinin katılımıyla "Ben Kimim?" ve kişisel koçluk eğitimleri gerçekleştirildi. Farklı yaş ve sosyal statüden kadınlar, eğitimler sayesinde yeteneklerini keşfederken öz farkındalıklarını da geliştirme fırsatı buldu. Sertifika almaya hak kazanan katılımcılara ihtiyaç duydukları alan ve süreçlerde destek sağlanmaya devam edileceği belirtildi.

ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Eğitimlerin kendisi için çok verimli geçtiğini belirten Özlem Karaca, "Bu eğitimlere yaşam standartlarımı yükseltebilmek, nasıl daha mutlu olabilirim ve bunu karşımdaki insanlara nasıl yansıtabilirim düşüncesiyle katıldım. Hayatımdaki eksikleri görebildim, yaptığım yanlışları fark edebildim. Hayatın gerçeğini kabul etmeyi, insanları etiketlememeyi, daha iyi iletişim kurabilmeyi, yaşama çok farklı bir kadrajdan bakmayı öğrendim. Bundan sonraki hedefim; zaten hayatımdaki insanları motive eden bir insanım, bunu daha profesyonel şekilde ilerletirim diye düşünüyorum" dedi.

BAŞKAN KILIÇ'A VE BELEDİYEYE TEŞEKKÜR EDERİM

Özlem Şahin ise "Instagram hesabında Buca Belediyesi'nin kadınlar için açtığı koçluk eğitimlerine denk geldim. Geri dönüşü hemen sağladılar. Başkan Erhan Kılıç'a ve belediyeye teşekkür ediyorum.Çok farklı kurslar almak için maddi imkânım yeterli olmadığından beni bu kurs çok rahatlattı" diye konuştu. Duygu Tor da "Ben bir danışan olduğum için kursun bana en büyük katkısı empati yapmayı öğretmek oldu. İçimdeki barışı sağladı" dedi.

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